Voilà une action qui va beaucoup faire parler d'elle. On joue la fin de la première période. Thibaut Courtois a sauvé le Real pendant un gros temps fort de Liverpool. Lorsque les débats s'équilibrent, Karim Benzema pense ouvrir le score après une action très confuse. Après plusieurs minutes d'incertitudes, le VAR prend ses responsabilités et demande à Mr Turpin d'annuler le but.

Beaucoup sont ceux qui n'ont pas compris cette décision. En réalité, la vidéo a estimé que lorsque Valverde a touché le ballon, Karim Benzema était derrière le gardien Alisson. Derrière le Français, il ne restait qu'un seul défenseur central. Ce défenseur restant ne rentre plus en compte pour un éventuel hors jeu une fois que son portier est devant lui. D'où la décision de mettre Karim Benzema hors-jeu.