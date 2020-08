Notre consultant revient sur la confrontation entre Leipzig et le PSG

1 Pourquoi Navas va beaucoup manquer

L’absence de Navas est forcément embêtante pour Paris. J’ai aimé contre l’Atalanta sa prise de risque au pied pour se sortir du pressing. Peut-être était-ce spécifique à l’adversaire mais, vu que Leipzig a aussi tendance à presser haut, cela aurait été utile aussi. Tuchel va-t-il utiliser son gardien pour casser le pressing allemand ? Possible. Mais après, est-ce que Rico possède un si bon jeu au pied ? Je n’en suis pas certain. Au-delà du côté technique, il y a ce que Navas incarne. Quand il s’est blessé, les joueurs du PSG étaient crispés et très inquiets, en témoigne cet attroupement autour de lui. Ce sont des signes qui ne trompent pas et qui trahissent l’importance dans le groupe que lui confèrent son talent mais aussi son vécu.

