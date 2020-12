Ce n'est pas une surprise, RTL-TVI a une nouvelle fois remporté les droits de diffusion de la Ligue des Champions pour les trois prochaines saisons (2021-2024). Ces droits concernent, comme c'est le cas depuis plus de 20 ans désormais la diffusion de 34 matches, dont les plus belles affiches de la compétition et les rencontres des clubs belges présents en C1.

"C’est une grande fierté et une grande joie pour l’équipe RTL Sport de poursuivre cette formidable aventure", se réjouit Laurent Haulotte, le directeur de l’Information et des Sports chez RTL. "Nous allons continuer à emmener le public au plus près des meilleurs moments de football qui puissent s’imaginer, avec toutes les stars belges et, nous l’espérons, nos meilleurs clubs. Nous serons plus déterminés que jamais à faire vivre de grandes émotions au travers des soirées Champions League."

Hormis la Ligue des Champions, RTL mettra les petits plats dans les grands pour les fans de football en 2021 puisque la chaîne privée diffusera le Final Four de la Ligue des Nations lors duquel les Diables rouges seront présents (ils affronteront la France en demi-finales) du 6 au 10 octobre 2021.