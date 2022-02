Finalement, le déplacement à City au Sporting Lisbonne a été plus compliqué dans les airs que sur le terrain. En balade 0-5 en terre portugaise, les joueurs de Pep Guardiola devaient rentrer vers Manchester ce mercredi. Problème: la tempête Dudley sévissait sur l'Europe. Et plus particulièrement en Angleterre.

Ce voyage insouciant sportivement a failli mal se terminer pour les Mancuniens. A cause fortes rafales de vent et des turbulences assez violentes au-dessus de Manchester, l'avion a dû être détourné à... Liverpool. Sur les images, on voit que le pilote a beaucoup de mal à maintenir le bolide en place. Il a finalement choisi la décision qui s'imposait.

Les médias anglais annoncent que le pilote du Boeing 757 de Titan Airways a même tenté trois atterrissages. Comme le démontre l'itinéraire de l'avion. Le pilote a finalement amené les différents passagers en un seul morceau à l'aéroport John Lennon. Un clin d'oeil qui a inspiré l'aéroport de Liverpool: "Formidable d'accueillir Manchester City en toute sécurité dans la capitale anglaise du football", a écrit le service de communication. Et ce, malgré les 19 points qui séparent les Skyblues des Reds.