Pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions, le Racing Genk reçoit Naples.

Les troupes de Felice Mazzù, sèchement battues à Salzbourg, doivent éviter une nouvelle débâcle. Le tacticien peut compter sur tout son noyau à l'exception de Ndongala, qui n'est pas encore à 100%

En face, il y aura un certain Dries Mertens, qui marche sur l'eau depuis le début de saison. Le Diable Rouge de poche en est déjà à cinq but et une passe décisive en six rencontres soit une action qui mène à un but toutes les 87 minutes. Le Racing Genk devra tenter de faire chuter cette jolie moyenne. L'attaquant Napolitain devrait être aligné en attaque aux côtés de Llorente dans un 4-4-2. Naples reste sur une victoire 2-0 contre Liverpool en Ligue des Champions.

L'autre rencontre qui se déroule en début de soirée opposera Le Slavia Prague à Dortmund. Thorgan Hazard et Axel Witsel sont de la partie pour tenter d'aller décrocher la première victoire de la campagne européenne. Dortmund avait partagé l'enjeu avec le Barça lors de la première journée. Le Slavia Prague avait ramené une unité de son déplacement à l'Inter Milan.

