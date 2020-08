Ce dimanche soir, le Bayern s'est offert une sixième Ligue des champions. L'occasion pour nous de mettre six joueurs (trois Munichois et trois Parisiens) sous la loupe après cette finale contre le PSG et de leur attribuer une note.

Coman : 8

Préféré à raison à Perisic pour sa capacité d’élimination supérieure, le Parisien de naissance a fait mal sur chaque ballon touché avec ses crochets courts et son explosivité. S’il aurait pu obtenir un penalty juste avant la pause quand Kehrer l’a bousculé, il a surtout marqué de la tête, ce qui ne lui arrive quasiment jamais.

(...)