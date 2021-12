Au bout d’une soirée folle, le FC Porto laisse filer son ticket à l’Atlético. Le Milan AC termine dernier et ne passera pas l’hiver européen.

Trois équipes pour une seule place en huitième de finale. La donne était claire et l’équation était assez simple avant les coups d’envoi de Milan - Liverpool et Porto - Atlético Madrid. Seuls les Portugais avaient leur sort entre les mains avec une victoire. L’Atlético devait gagner et espérer que les Milanais ne s’imposent pas alors que ces derniers comptaient sur un partage dans l’autre affiche tout en battant les Reds.

(...)