Signe de nombreux maux depuis quelques temps chez les Blaugranas, une altercation virulente est survenue entre Antoine Griezmann et Gerard Piqué lors de la rencontre. Peu de temps après l'égalisation de Kylian Mbappé, les caméras ont pu capturer un échange musclé entre les deux joueurs catalans. Avec l'absence de public, leurs propos étaient aisément audibles par tous.



"On est trop haut putain, ça fait chier ! Putain de merde, allez !", explose tout d'abord Gerard Piqué. "Tranquille, tranquille. Arrête de crier, tranquille !", lui répond alors Antoine Griezmann.

Le ton monte alors entre les coéquipiers: "Griezmann, ça fait chier", assène le défenseur. "La ch***e à ta mère", rétorque alors le français. "Non, toi la ch***e à ta mère !", réplique Piqué, "On est en train de souffrir et tu nous laisses comme ça !"

Deux heures à peine après le coup de sifflet final du match, l'international français a été vu par plusieurs journalistes espagnols à l'aéroport de Barcelone El Prat. Silencieux, il n'a daigné répondre que par un "Qu'est-ce que ça peut faire ?" quand les journalistes lui ont demandé pourquoi il quittait la ville.Les joueurs du Barça ont deux jours de congé après ce match, il est donc fort possible que Griezmann avait déjà prévu avant la défaite d'hier soir de souffler un peu...