Si la demi-finale face à Lyon nous avait enseigné une chose, c’est bien que cette équipe du Bayern Munich laisse beaucoup d’espace dans son dos. À plusieurs reprises, l’arrière-garde bavaroise s’était fait surprendre en contre par les Lyonnais.

Même si cette fois, ce sont des adversaires comme Kylian Mbappé et Neymar (c’est-à-dire d’une classe supérieure) qui se dressent face à lui, Hansi Flick, l’entraîneur des Munichois, ne compte pas pour autant changer son fusil d’épaule.

"Jouer et défendre haut sur le terrain est une de nos marques de fabrique. Naturellement, derrière nos quatre défenseurs, il y a beaucoup d’espace. C’est donc important de mettre le porteur du ballon sous pression. Si un ballon est joué (dans notre dos), alors nous courrons avec nos adversaires. Nous avons regardé les matchs contre Lyon et le Barça. Si nous comparons : Paris est une équipe qui a beaucoup de qualités comme le Barça, alors que Lyon pratique un jeu plus direct, va vite et mise parfois sur les longs ballons. C’est important que nous coupions les lignes de passes et que nous ne laissions aucune ouverture. Nous savons qu’il y a de la vitesse à Paris. C’est une superbe équipe avec des joueurs fantastiques. Ce sera un match intéressant. Mais je pense qu’au cours des dix derniers mois, nous avons gardé notre philosophie en pressant nos adversaires haut. C’est le secret de notre réussite et nous ne changerons pas ça", déclarait-il en conférence de presse.

En cas de victoire, Hansi Flick réalisera le second triplé de l’histoire du Bayern (après celui de 2012-2013). Une performance historique et encore plus impressionnante lorsque l’on sait qu’il est en place depuis novembre dernier seulement. "Je n’ai pas beaucoup de temps pour penser à ça. Tout ce que je peux dire c’est que c’est super de travailler avec mon staff et cette équipe", déclarait-il, modestement.