Le PSG a perdu contre Dortmund en huitième de finale aller de la C1 (2-1).

Plus qu'une défaite, le PSG a encore perdu un peu plus de crédibilité à la Signal Iduna Park. Les Franciliens se sont fait manger dans l'intensité et dans l'envie par des Allemands bien plus volontaires. Complètement inexistants dans le jeu, Mbappé, mais surtout Neymar ont perdu leur duel à distance face au jeune Haaland auteur d'un doublé hier. Malgré son but, le Brésilien est apparu sans idée sur le terrain et s'est même fendu de déclarations assez étonnantes en zone mixte: "Ce n'était pas mon choix de ne pas jouer" explique-t-il d'emblée afin de justifier ses absences sur les terrains de Ligue 1 depuis le début du mois. "C'est le club qui a pris cette décision, on a beaucoup parlé. Moi je n'ai pas aimé..." L'attaquant a ensuite surenchéri, "Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et à la fin, c'est moi qui en souffre."

Le frère de Kimpembe insulte Tuchel, Dugarry s'y met aussi

Depuis une blessure aux côtes contractée contre Montpellier le premier février dernier, l'Auriverde n'avait plus joué une minute. Il avait même été envoyé en tribune afin d'être ménagé ce week-end face à Amiens. Cette stratégie prudente retombe clairement sur les épaules de Thomas Tuchel qui a été pris à partie par le numéro 10. Et ce n'est pas le seul à tanguer l'ancien coach du Borrussia ! Après le match, le frère de Kimpembe s'est également lâché dans des propos insultants...

Pour RMC Sport, le consultant Christophe Dugarry a également donné son avis à propos de Tuchel. Et il ne va pas de main morte: "Il ne met pas les quatre fantastiques pour renforcer son milieu de terrain et pour amener Marquinhos au milieu de terrain et pour soulager un peu Gueye qui est en difficulté en ce moment et Verratti qui n’a pas joué depuis un moment. À l’arrivée, tu mets 5 mecs derrière pour un seul attaquant qui est Haland. Qu’il m’explique ce qu’il a voulu faire. Quel problème il a voulu résoudre en jouant à 5 derrière. Je ne comprends pas la logique. Je comprenais celle du 4-3-3 mais celle du 5-2-3 je ne la comprends pas, cette tactique n’a aucune cohérence." Le coach appréciera...

Rien n'est perdu pour le PSG avec un score, finalement, loin d'être dramatique grâce au but marqué à l’extérieur. Mais la situation est plus que jamais tendue...