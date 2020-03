La presse anglaise s'est déchaînée après la défaite des Spurs contre Leipzig ce mercredi soir (3-0).

"Les Spurs mis à genoux" pour le Times, "Hors de question José" pour le Guardian qui pense que les jours du Portugais sont déjà comptés du côté de Londres ou encore "C'est mort José" (avec un jeux de mots entre Eric Dier, catastrophique hier, et Died). Tottenham et José Mourinho prennent cher ce matin dans la presse anglaise. Pour le tabloïd anglais The Sun, "Le côté obscur de José Mourinho a refait surface et Tottenham n'a jamais été aussi divisé qu'aujourd'hui".

Selon le consultant du média Simon Jordan, "Tottenham était un club avec un manager dynamique (Ndlr Pochettino) et avant-gardiste. Une équipe débordante de jeunes talents anglais avec un système de recrutement et de développement de la jeunesse incroyables. Le club engrangeait des profits records avec un incroyable nouveau stade de 1 milliard de livres sterling." Aujourd'hui, cette image positive semble révolue: "Levy a appelé José Mourinho, le soi-disant Special One, pour résoudre le défi croissant d'avoir un stade de champagne avec une équipe de bière. Aujourd'hui, ils se trouvent à la croisée des chemins. Mourinho a divisé les opinions depuis sa première année à Chelsea en 2004. Il continue de le faire pour les Spurs et joue maintenant son rôle habituel avec une sombre perspective pour la fin de la saison."

Eurosport UK non plus ne prend pas de gants pour tenter d'expliquer la situation. "Viré Levy, viré Mourinho, viré Lloris, viré tout le monde (...) Mourinho ressemble à un homme sans plan alors que la saison de Tottenham s'écroule" écrit le média.

Après la rencontre, l'ancien coach de Manchester United a tenté d'expliquer le problème par les blessures qui touchent son effectif. "Vous voulez que je parle d’autre chose, mais la chose évidente, c’est les problèmes accumulés avec les blessures" explique-t-il. "On peut faire un exercice mental. Imaginez Leipzig sans Sabitzer, Schick, Werner. Imaginez Liverpool sans Salah, Mané, Henderson, Firmino. Ou Barcelone sans Griezmann, Messi, Suarez, Piqué ? Vous voulez que je fasse cet exercice avec chaque équipe dans le monde ? Je pense que n’importe quelle équipe aurait du mal. On peut tenir sur trois ou quatre matchs. Mais pas sur trois ou quatre mois. Tous les joueurs sur le banc de Leipzig, ils joueraient en ce moment dans mon équipe..."

Cette tentative d'explication n'a pas convaincu tout le monde. Eurosport a répondu face à cet axe de défense qu'il juge trop facile. "Ce n'est pas assez juste pour Mourinho de se plaindre des blessures. Comme si aucune autre équipe ne connaissait ces problèmes. Il préfère se cacher derrière cela alors que l'équipe qu'il met sur le terrain a l'air si dépourvue de plan. Tottenham avait besoin d'une reconstruction à son arrivée, mais ils en ont besoin d'une plus grande maintenant."

La saison va être bien longue pour Tottenham qui se retrouve englué à une huitième place, à huit points de Chelsea pour la C1. Et si, à cause en partie du Mou, Tottenham redevenait un club banal?