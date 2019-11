Paris ne doit certainement pas regretter son achat de dernière minute. Placardisé dans son club de l'Inter, presque humilié par Antonio Conte, remplacé par Romelu Lukaku et détesté des fans milanais, l'Argentin quitte l'Italie tel un pestiféré le dernier jour du mercato. Prêté pour un an à 5 millions d'euros avec une option d'achat assortie de 70 briques, Paris flaire le très bon coup et est gagnant dans les deux cas de figure. Soit Icardi plante des buts et confirme qu'il est l'un des meilleurs numéro neuf de la planète, soit il se plante et il retourne à l'Inter sans avoir coûté très cher aux Parisiens. Avec dix réalisations en onze matchs, Icardi enchaîne les buts et les performances XXL. Et si finalement, c'était lui le danger numéro un du PSG ?

