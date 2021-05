Le PSG ne participera pas à sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive après celle perdue face au Bayern en août dernier. Le club français, battu 1-2 à l'aller, n'a pas fait le poids et n'est pas parvenu à surmonter son retard. Battu 2-0 à Etihad Stadium avec un doublé de Riyad Mahrez, Paris voit donc son rêve s'arrêter. Plusieurs joueurs parisiens sont ciblés par la presse européenne : Di Maria, Neymar, Icardi et même Mbappé, qui n'a pas joué.

"The End", peut-on voir en Une du journal l'Equipe. Le quotidien français admet que la marche était, cette fois-ci, trop haute pour les troupes de Mauricio Pochettino. “Il peut toujours nourrir quelques regrets, revisiter des séquences qu’il aurait pu mieux négocier, à l’aller comme au retour. Le PSG a réussi sa campagne européenne mais il a complètement manqué sa sortie", explique L'Equipe, qui revient sur plusieurs joueurs. Paredes, Herrera et Danilo Pereira n'ont définitivement pas des têtes de vainqueurs de la Ligue des Champions."

Neymar, orphelin de Kylian Mbappé, en a également pris pour son grade par l'Equipe après sa prestation où le Brésilien aura quasiment tout raté. "Le joueur le plus cher du monde devient le plus agaçant du monde lorsqu’il veut tout régler par lui-même. Mais, peut-il en être blâmé pour autant ? Avec qui, à part Di Maria, pouvait-il combiner hier?" Éliminés de la Ligue des Champions, les Parisiens peuvent désormais tout perdre selon le journal. "Le plus dangereux s’approche pour eux. Ils pouvaient signer un triplé historique alors qu’en Ligue 1, ils ont toujours un point de retard sur Lille et leur parcours en Coupe de France ne dessine pas une autoroute vers le succès."

"La fin du rêve". Le Parisien est également revenu sur la prestation décevante du PSG. “Le rêve s’est évanoui dans la nuit de Manchester, trop fort pour Paris, souligne le journal francilien, qui pointe les manquements du match. Le PSG s’est aussi écroulé en perdant ses nerfs, en se trompant de combat et en plaçant le caractère au mauvais endroit. Il y avait trop peu de mouvements et de justesse pour déstabiliser ce City. Paredes, Herrera, Danilo et Gueye ont tous des qualités mais aucune qui fait la différence dans les grands matchs."

Mauro Icardi, transparent ce mardi, obtient la note de deux des journaux français. Neymar, lui, reçoit la note de 4 dans le Parisien et 3 dans l'Equipe. "Il avait promis de mourir sur le terrain, malheureusement il est passé à côté de son match. Pas dans l'engagement mais davantage sur ses points forts où il a été insuffisant hier (...). Décevant", argumente le quotidien français.

En Angleterre, c'est le match de Riyad Mahrez, auteur d'un doublé, qui n'est pas passé inaperçu et a volé la vedette de notre compatriote, Kevin De Bruyne. "Élégant, sans pitié et en progrès : Mahrez est un génie sous-coté", affirme le Guardian. Le Telegraph lui donne la note de 9/10, la meilleure de l'équipe mancunienne. Mais ce que les journaux anglais n'ont pas oublié de pointer, c'est la prestation du PSG "irascible et pathétique", selon les termes du Telegraph, qui souligne que "l'argent ne peut acheter la classe" : "Plonger, entourer l'arbitre, régler leurs comptes avec leurs adversaires, prendre un carton rouge : voilà ce qu'ont fait les Parisiens."





Les médias britanniques reviennent sur plusieurs joueurs, dont Di Maria, exclu à la 69e minute pour un mauvais geste. "Il a gâché une occasion en or d'égaliser avant d'être exclu pour un tacle ridicule sur Fernandinho", explique le Guardian, qui lui accorde la note de 1/10. "Di Maria a perdu la tête", pointe de son côté, la Gazzetta dello Sport en Italie, où Mauro Icardi a été jugé "fantomatique". "Le PSG jouait à 10 depuis le début du match. Prestation désastreuse. Il ne touche pas un ballon. Moins de réseaux sociaux et plus de travail : il n'est jamais trop tard pour le comprendre", écrit le journal italien à l'égard de l'attaquant argentin, en lui donnant une note de 4.

L'avenir de Neymar et Mbappé remis en question

En Espagne, nos confrères de Marca saluent Guardiola pour avoir permis à Manchester City d'atteindre la finale mais ajoutent aussi que "Neymar et Mbappé doivent quitter le PSG pour gagner la Ligue des champions." Le journal espagnol explique qu'aucun des deux joueurs, ciblés par le Real et le Barça, n'a encore prolongé et se pose donc la question : "Était-ce leur dernier match avec le maillot parisien en Coupe d'Europe ?" Même constat pour Mundo Deportivo. "Les adieux du club parisien en Ligue des champions risquent de provoquer un tremblement de terre."

Chez nos voisins français, au Parisien, l'interrogation est de mise au sujet de l'avenir de Mbappé. "Maintenant, il va devoir choisir. L’élimination du PSG va accélérer la décision de Mbappé de rester ou non dans la capitale la saison prochaine. L'incapacité du club à remporter la Ligue des Champions ne joue pas en sa faveur", assène le Parisien à propos du joyau français.