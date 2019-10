Le milieu international sénégalais du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye souffre d'une contracture aux ischios-jambiers et sera absent lors des dix prochains jours d'entraînement, a annoncé le club leader du Championnat de France mercredi.

Gueye, 30 ans, arrivé à Paris l'été dernier en provenance d'Everton, va donc manquer le voyage à Nice vendredi (20h45) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ainsi que le déplacement à Bruges mardi prochain en Ligue des champions.

Le club parisien a déjà perdu lors de la trêve internationale sa superstar Neymar pour les quatre prochaines semaines.

Et sans pour bien plus longtemps de son défenseur allemand Thilo Kehrer, victime d'une rupture de l'aponévrose plantaire.

Le milieu de terrain sénégalais, qui a disputé huit matches dans lesquels son club n'a jamais perdu, pourrait aussi rater le "clasico" du Championnat de France opposant son équipe à l'Olympique de Marseille le 27 octobre à Paris.

Le Paris Saint-Germain est en tête du championnat du France avec 21 points sur 27.

Il compte six points sur six (3-0 contre le Real Madrid et 0-1 à Galatasaray) dans le Groupe A de la Ligue des Champions, avant son déplacement du 22 octobre (21 heures) au Club Bruges, deuxième avec deux points (0-0 contre Galatasaray et 2-2 au Real Madrid).

Gueye a joué les deux rencontres dans leur intégralité.

Le PSG, qui n'a jamais encaissé le moindre but lorsque son milieu sénégalais était de la partie, s'est par contre incliné sans lui contre Rennes (1-2) et Reims (0-2).