Le but de Kylian Mbappé avait pourtant mis les Parisiens, vainqueurs 1-0 à l'aller, sur de bons rails, mais un triplé de Karim Benzema a complètement renversé la situation. "Expliquer ce qui s'est passé, c'est facile, il y a avait faute sur Donnarumma lors du 1er but, et ça a tout changé", a regretté l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, au micro de Canal+. "C'est difficile de ne pas parler de cette grosse erreur d'arbitrage, que je ne comprends pas et que je ne pardonnerai pas. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR. A partir de cette action tout a changé dans le stade, nos joueurs étaient énervés, même s'il faut reconnaître que nous avons fait des erreurs. Mais quand l'émotion s'en mêle, le football change complètement."

"Je suis très en colère et frustré par cette situation", a poursuivi l'Argentin. "C'est le pire qui pouvait nous arriver. On a perdu le match en dix minutes. Pour moi l'action de Benzema sur Donnaruma c'est une faute et ça a tout changé. La suite de la saison va être tres difficile, la C1 c'est l'objectif du PSG depuis des années tout le monde le sait, les supporters vont être énervés, on le sait. Dans un moment comme celui-ci il va falloir quand même analyser et se souvenir des bonnes choses qu'on a réalisées face à cette excellente équipe de Madrid. Mais ce qui s'est passé, ce soir, ce n'est pas normal"