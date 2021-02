Quand deux grands attaquants se croisent, c’est toujours un événement. On a récemment eu droit à des duels entre Lukaku et Ibrahimovic ou Mbappé et Messi. Ce mardi, Ciro Immobile et Robert Lewandowski croiseront le fer pour un match dans le match.

"Ce sont les deux attaquants les plus forts du moment", estime Simone Inzaghi, le coach de la Lazio, dont l’amour pour son buteur lui a visiblement fait oublier Haaland, Lukaku ou encore Benzema et Luis Suarez. "Ciro a remporté le dernier Soulier d’or, alors que le Polonais aurait sûrement remporté le Ballon d’or."