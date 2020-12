Pourquoi aucun joueur n'y porte le '12' ? Car le président turc a inscrit un triplé en portant ce numéro lors d'un match d'exhibition pour l'inauguration du Fatih Terim Stadium en 2014.

Les incidents du match de mardi entre le Paris SG et Istanbul Basaksehir ont rapidement fait réagir Recep Tayyip Erdogan, le président turc.

"Je condamne fermement les remarques racistes adressées à Pierre Webo, un des représentants de notre staff technique, et je suis convaincu que l'Uefa prendra les mesures nécessaires", a écrit Erdogan sur Twitter. "Nous sommes inconditionnellement opposés au racisme et à la discrimination dans le sport et dans tous les aspects de la vie."

Évidemment, Erdogan a exprimé ses propos en tant que président de la Turquie, mais certainement aussi parce qu'il entretient des liens étroits avec Istanbul Basaksehir. Le fait que le club de Nacer Chadli soit bien souvent surnommé le "FC Erdogan" n'est en aucun cas le fruit du hasard... En témoigne, par exemple, le grand portrait du président qui décore l'entrée du centre de formation.