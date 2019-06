Costaud défensivement, Jan Vertonghen n’a pu empêcher les Spurs d’encaisser deux buts.

"Je suis très déçu, j’avais imaginé autre chose", indiquait le Belge. "On a préparé ce match durant trois semaines pour arriver dans les meilleures conditions possible. Et au final, cela donne le match que vous avez vu." La faute, en partie, à ce penalty concédé en début de rencontre. "Avec cette nouvelle règle, on peut siffler 400 penaltys par saison… Tout est fautif. Et l’arbitre se sait surveillé ; il siffle donc facilement. J’espère que l’UEFA rencontrera des spécialistes pour faire évoluer cette règle. Par la suite, nous avons bien défendu mais nous n’avons pas marqué. Et à 0-2, c’était fini." Était-ce une occasion unique pour SujerJan de remporter la C1 ? "C’était une excellente opportunité mais j’espère revenir un jour avec cette équipe. Nous encore des opportunités."