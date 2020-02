Très déforcé, Tottenham s'est incliné ce mercredi soir à domicile contre Leipzig.

Privés de Harry Kane et Son Heung-Min tous deux blessés, les Spurs de José Mourinho recevaient Leipzig avec peu de cartouches offensives. C'est Lucas Moura, un ailier droit, qui a joué en pointe. Sur les flancs, on retrouvait Lo Celso, un milieu de formation et Steven Bergwijn, arrivé au club durant le mercato hivernal. Ce trident, accompagné de Dele Alli en soutien d'attaque, a trop rarement inquiété les allemands. Ces derniers, par l'entremise de Werner sur penalty, ont pris une bonne option sur la qualification.

Outre le résultat, il y avait la manière. Alderweireld et les Spurs ont couru après le ballon tout au long de la rencontre.

Après le match, José Mourinho a reconnu que ses joueurs avaient fait "tout ce qu'ils avaient pu". "C'est un peu comme aller à la guerre avec un fusil désarmé" , explique-t-il en faisant allusion à l'absence de Kane et Son, ses deux meilleurs buteurs. "Vous savez combien d'entraînement a fait Lamela depuis son retour de blessure ? Zéro. Et il joue directement 20 minutes dans un match de Ligue des Champions. Ça, c'est notre équipe. Tu peux la regarder de deux perspectives différente. La première, c'est en regardant le groupe incroyable de bons joueurs qui donnent tout ce qu'ils ont. D'un autre côté, on voit comment on joue pour le moment", expliquait Mourinho en conférence de presse. Avant de poursuivre: "Ne me dites pas que Lamela et Ndombélé devaient commencer la rencontre car ils n'étaient pas en mesure de le faire".

" Maintenant nous jouons contre Chelsea. Leurs joueurs ont pu regarder le match en sirotant une eau pétillante avec un citron et en mangeant des biscuits. On les rencontre samedi midi. Nous n'avons même pas le temps de dormir correctement", pestait-il.