L'Allemand est un rouage essentiel du système d'Hansi Flick.

Alors que la montre de M. Skomina indique la 63e minute, Alphonso Davies effectue une percée côté gauche, laisse Nelson Semedo sur place avant de miser en retrait pour que Joshua Kimmich puisse tromper ter Stegen. Si ce cinquième but bavarois a rapidement fait le tour de la toile, il illustrait à merveille la performance hors normes du Bayern Munich face au Barça (victoire 8-2) : une accélération prodigieuse du latéral gauche qui sert le cuir sur un plateau d'argent pour le latéral droit. Une action dont Rinus Michiels, père du football total, aurait été fier.

"J'avais presque honte d'être aussi content", souriait Kimmich après la rencontre. "Parce que c'était son but à 99%." Des propos qui résument à merveille la personnalité et le rôle qu'occupe Joshua Kimmich dans le vestiaire munichois. Préférant vanter les mérites de son jeune homologue canadien, le natif de Rottweil sous-vendait l'effort physique qu'il avait dû effectuer pour pénétrer dans le grand rectangle, mais aussi le sens du timing et la sérénité dont il avait fait preuve à la finition.

Alors qu'il a fêté son quart de siècle en février dernier, l'Allemand a mûri et assume désormais un rôle de leader, de grand frère dans le vestiaire.

