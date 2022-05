Le casque sur les oreilles, devant son micro et son ordinateur. Depuis un petit studio improvisé dans son bureau, chez lui à Valence, Juan Carlos Garrido sera un spectateur plus qu’avisé de cette demi-finale retour entre Villarreal et Liverpool.

"Je commenterai le match pour la radio avec laquelle je collabore : Radio Nacional de España, confie celui qui a mené le Club Bruges durant la saison 2012-2013. Actuellement, je n’entraîne pas de club mais je commente des rencontres de Liga chaque week-end et aussi la Ligue des champions. J’ai d’ailleurs fait le match aller. Je ne suis pas allé à Anfield mais je l’ai fait de chez moi, en me connectant à distance avec mes collègues."

Avant de succéder à Georges Leekens sur le banc brugeois, Juan Carlos Garrido sortait de dix années intenses à Villarreal. "J’ai commencé à l’académie puis j’ai entraîné l’équipe B durant plusieurs années avant d’arriver à la tête de l’équipe première. Je connais donc très bien le club et son histoire", assure, tout sourire, notre interlocuteur qui a répondu favorablement en moins de deux minutes à notre demande d’évoquer son ancien employeur.