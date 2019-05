Liverpool a créé un exploit mardi soir, celui de remonter un handicap de trois buts depuis le match aller au FC Barcelone (3-0) et toute de même se qualifier pour la finale de la Ligue des champions grâce à un comeback mémorable dans l'histoire de la C1.

Grâce aux doublés de Divock Origi et Georginio Wijnaldum, les Reds se sont imposés 4-0 à Anfield Road. "Gagner est déjà difficile mais, sans encaisser un but, je ne sais pas comment ils ont fait", a réagi l'entraîneur allemand au micro de BT Sport après le match.

"Le match a été complètement fou", a-t-il ajouté, presque à bout de souffle et "submergé par l'émotion". "Cette victoire signifie tellement pour nous. J'ai vu James Milner en larmes sur le terrain après le match. Il y a des choses plus importantes dans le monde mais parvenir à créer tous ensemble une telle émotion dans cette atmosphère, c'est vraiment très spécial. Je suis tellement fier d'être le manager de cette équipe. Je vais m'en rappeler toute ma vie, 100% certain." "Tout le crédit revient aux joueurs", a dit Klopp. "Je n'avais jamais vu un tel mélange de qualités et de jusqu'au-boutisme. Cela démontre que tout est possible dans le football, c'est incroyable. Divock et Shaqiri n'ont pas beaucoup joué et parvenir à sortir une telle performance était très important." Klopp a enfin avoué ne pas avoir vu le quatrième but, marqué par Origi sur un corner rapidement et subtilement joué. "J'ai juste vu la balle au fond des filets, sans voir le corner. C'était trop rapide, du génie."