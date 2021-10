"On ne doit pas être déçu d’encaisser cinq buts - cela aurait pu être plus - mais on doit juste accepter les qualités et la performance de l’adversaire." Des louanges aux Mancuniens et une pique au PSG : "Contre City, il ne faut pas simplement trouver un plan contre trois stars (sic). Cette équipe a des qualités partout. Leurs deux défenseurs latéraux ont marqué, cela veut tout dire." Mats Rits ne disait pas autre chose : "On a essayé de mettre de la pression mais City était plus fort. Il trouvait l’homme libre et les offensifs descendaient souvent chercher le ballon. Tout ça est dur à gérer, à contrôler."

La qualification, pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa, passera sans doute davantage par une victoire contre Leipzig plutôt que par un miracle à Manchester ou à Paris. "La saison dernière, on a lutté jusqu’au bout pour la qualification, encourage Mignolet. Je ne sais pas si on peut le faire cette saison. Aujourd’hui, on peut juste apprendre de matchs comme ceux-ci."