Ce mercredi, la Juventus affronte Porto dans le cadre des huitièmes de finale de ligue des Champions. L’occasion pour Alex Sandro et Danilo de retrouver le stade qui les a vu exploser.



Les frères Derrick d’Olive et Tom ? Presque. Ils sont nés la même année, en 1991. Dans le même pays, le Brésil. Quelques 6 mois et 800 kilomètres les séparent à la naissance mais au regard de leur carrière de footballeur, Alex Sandro et Danilo sont de vrais jumeaux.



(...)