Le match Juventus-Lyon, 8e de finale retour de la Ligue des Champions, se jouera le 7 août, à Turin et à huis clos, a déclaré le président de Lyon Jean-Michel Aulas samedi lors d'une interview à la radio française RTL.

La Ligue des Champions a été interrompue en raison du coronavirus. Au moment de l'interruption, pour quatre duels des huitièmes de finale, tant le match aller que le retour avaient pu se disputer. Pour les quatre autres affrontements, dont Juventus-Lyon, seule la manche aller a été jouée. L'UEFA, qui n'a pas encore annoncé de date de reprise, planche sur l'hypothèse de terminer la C1 le long du mois d'août. Une hypothèse confirmée par Jean-Michel Aulas dans l'émission 'On refait le match'. "Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos", a expliqué le président de l'OL. Aulas est fortement opposé l'arrêt définitif du championnat français, validé par la Ligue de football professionnel (LFP), alors que d'autres ligues s'apprêtent à reprendre, comme en Allemagne. "Si les recours n'aboutissent pas, c'est envoyer Lyon et Paris (qualifié pour les quarts de finale, ndlr) se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n'ont pas".

A l'aller, l'OL, avec Jason Denayer, s'était imposé 1-0.