80 millions d’euros pour un but en 18 apparitions. Six mois après son arrivée à Chelsea en provenance de Leverkusen, rapporté à l’investissement consenti, le rendement de Kai Havertz interpelle. Mais peut-être encore moins que son apport dans le jeu lié à ses difficultés d’intégration à sa nouvelle vie anglaise. "C'est difficile pour moi, surtout parce que la Premier League est un championnat complètement différent. C'est plus intense et je l'ai remarqué dans les premiers matchs. L'intensité des duels et des courses est beaucoup plus élevé. C'est un championnat complètement différent et les matchs sont très épuisants."