Karim Benzema vient d’ajouter une ligne supplémentaire à son nom dans le grand livre des records du Real Madrid et même dans celui de la Ligue des champions. Le numéro 9 madrilène a permis à son club de franchir un cap mythique : 1 000 buts marqués dans cette compétition.

Première équipe de l’histoire à atteindre cette barre incroyable (NdlR : le Bayern Munich est deuxième avec 768 buts), le Real a une nouvelle fois pu compter sur son artificier français. Benzema a profité de deux offrandes de Vinicius Jr. pour ouvrir le score (14e : 1-0) puis délivrer les siens (61e : 2-1) dans ce duel difficile.

Avec sa colonie brésilienne (sept joueurs dans le onze de base), le Shakhtar Donetsk a posé de gros problèmes aux Madrilènes. Thibaut Courtois a d’ailleurs réalisé quatre arrêts importants pour empêcher l’équipe ukrainienne de doubler la mise, après avoir égalisé (39e : 1-1).

Eden Hazard boudé

Quant à Eden Hazard, il n’a pu qu’applaudir le duo Benzema - Vinicius depuis le banc. Carlo Ancelotti, qui aurait pu le titulariser sur le côté droit en l’absence de Rodrygo, a préféré jouer d’autres cartes. Et il n’a pas non plus décidé de le faire monter au jeu alors qu’il lui restait trois changements disponibles…

Déjà en plein doute, Hazard ne peut que constater les dégâts : son concurrent Vinicius Jr. brille encore et son coach ne lui fait plus du tout confiance…