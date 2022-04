Plongée dans le royaume de

Les rayons du soleil qui percent réchauffent à peine l’atmosphère. Le vent glacial qui souffle sur le parvis de l’Etihad rappelle qu’en avril il ne faut pas se découvrir d’un fil. Même pour faire admirer son maillot de Kevin De Bruyne. À la boutique principale du club, les tuniques floquées du 17 sont mises en avant autant que celles de Jack Grealish et Phil Foden. Nico, 28 ans, fait les cent pas devant la boutique, pianotant machinalement sur son téléphone. Lui a fait tomber la veste pour laisser apparaître la version 2020-21 de la vareuse de KDB. Prononcer le nom du Gantois fait jaillir une étincelle dans ses yeux : "C’est un des meilleurs milieux du monde. Peut-être le meilleur joueur de l’histoire de City", avance le jeune homme de 28 ans. "Cela se joue entre lui et Agüero. On va dire lui à 60 %."

(...)