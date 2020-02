Le capitaine de Manchester City a été déterminant dans la victoire à Madrid.

Les hommes de Guardiola ont dominé ceux de Zidane 1-2, mercredi soir. Auteur d'un but (sur penalty), d'un assist et d'une solide prestation d'ensemble, le Diable rouge desa sorti le grand jeu face à Thibaut Courtois. De quoi lui permettre d'hériter du titre honorifique de joueur de la semaine, en C1.Nul doute que c'est la qualification et, à plus long terme, la Coupe aux grandes oreilles, qui intéresse le Limbourgeois. Mais voilà qui est toujours bon pour la confiance.