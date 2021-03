Manchester City reçoit le Borussia Mönchengladbach ce mardi soir en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Victorieux 0-2 au match aller, les Citizens pourront s'appuyer sur Kevin De Bruyne pour finir le travail. "Il est de plus en plus décisif et joue de plus en plus proche du rectangle adverse", analyse notre consultant Alex Teklak.