"Quand on joue avec l'équipe nationale, les supporters sont derrière nous. Je ne sais pas comment ils réagiront demain avec moi, mais je suis ici pour faire mon travail", a résumé De Bruyne.

Manchester City aborde cette rencontre en se trouvant un point derrière Bruges au classement. "Le Club est une équipe très forte, qui joue bien au foot et a beaucoup de talents. Ils ont été plusieurs fois champions et savent ce dont ils ont besoin pour gagner. Nous utilisons aussi cela avec Manchester City. "

"Je connais plusieurs joueurs de Bruges qui jouent en équipe nationale", a poursuivi De Bruyne. "Nous ne prendrons pas ce match à la légère. Bruges a prouvé ces dernières années que c'est une bonne équipe, y compris dans un groupe avec le PSG et le Real. En Ligue des Champions, il y a toujours de la qualité, on n'arrive pas ici comme ça."

Le Diable Rouge a également ajouté qu'il se sent "de mieux en mieux" physiquement après trois mois difficiles. "Ce n'était pas facile. Il y a eu six mois pas facile. Peu d'entraînements, beaucoup de matchs. Mais cela va dans la bonne direction, je me sens beaucoup mieux."