"On a fait un bon match, surtout en première mi-temps. On a eu le contrôle et la possession du ballon. On a su trouver l'espace dans le dos des latéraux, c'est comme ça qu'on marque. On a bien géré la fin de la rencontre, on s'est bien remis après le but encaissé. On est dans une bonne position pour aller à Anfield même si ce sera évidemment compliqué. Il y avait un peu de vent ce soir, j'ai essayé de mettre le ballon dans le dos de leur défense pour profiter de la vitesse de Vinicius. On est sur une bonne série, on a remporté dix des douze derniers matchs et on a fait deux matchs nuls. On a le Clasico ce week-end, on espère le remporter comme ça on se rendra à Liverpool avec plus de confiance".

Vinicius Junior "Kroos est incroyable. Il a une classe énorme. Personne ne peut jouer comme lui. Je suis très heureux de sa passe et d'avoir marqué. Je travaille beaucoup et j'ai toujours rêvé de jouer au Real, avec les meilleurs joueurs du monde. Je dédie cette victoire à ma famille, mes amis et aux supporters."

Kevin De Bruyne "C'était un match difficile. On savait que Dortmund allait bien jouer au football. Ils nous ont posé des problèmes mais on a aussi été dangereux. On a bien réagi malgré des occasions ratées. Je ne me rappelle pas forcément de la phase du premier but. J'ai vu un peu d'espace et j'ai tiré".