Avec lui, rien n’est impossible. Depuis plusieurs jours, Khalilou Fadiga se démène en activant ses connexions multiples pour prendre place à l’Estadio de la Luz ce dimanche. "C’est dur, mais je vais voir s’il y a moyen. Sinon, je serai à Paris", sourit-il. Où il espère voir son PSG triompher.

Khalilou, comment le grand supporter du PSG que vous êtes a-t-il vécu ce Final Eight ?

"Le titi parisien que je suis est heureux. Franchement. Jusque-là. Parce qu’on a souvent vu le PSG flancher par manque de communion entre les joueurs. Et cette année c’est ce qui ressort le plus. On a beaucoup parlé des envies de départ de Neymar mais il a remis les choses en place parce que c’est avant tout un pro. Il a pris de l’ampleur aussi au niveau du vestiaire ; il s’est fondu dans le groupe. Mbappé, lui, il se bonifie chaque année. Marquinhos montre que c’est le futur patron. On est heureux parce qu’on savait qu’il y avait des qualités dans l’équipe, il manquait cette communion dans le groupe."

(...)