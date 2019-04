Vincent Kompany et Manchester City ont connu une soirée intense mais décevante ce mercredi soir, lors du quart de finale retour face à Tottenham.

Leur succès 4-3 n'était pas suffisant pour qualifier les Skyblues en demi-finales face à l'Ajax. Pourtant, les troupes de Guardiola y ont cru jusqu'au bout. Ils pensaient même que Raheem Sterling avait inscrit le but de la qualification à la 93e avant que le VAR ne l'annule pour une position de hors-jeu d'Aguero.

Pourtant, ce n'est pas sur cette décision-là que Vince The Prince se questionnait après la rencontre. Mais plutôt sur le but de Fernando Llorente, qui a inscrit le but du 4-3 sur corner.

Ce but a relancé les Spurs qui semblaient pourtant dans les cordes.

Effectivement, l'attaquant des Spurs semble toucher le ballon du bras au moment de le pousser au fond des filets. "Qu'est-ce qui est une faute de main et qu'est-ce qui n'en est pas une ? Le bras le long du corps, le bras qui n'est pas le long du corps. Je ne sais plus", explique Kompany. "Nous avons tout donné, jusqu'à la dernière minute. Nous avons créé tellement d'occasions. Nous avons tout fait. Seulement, les dieux en ont décidé autrement", relaye Het Laatste Nieuws.