Plus que quelques heures avant la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Man City de Kevin De Bruyne et le PSG de Kylian Mbappé (mardi 21h00). Si le Belge a été mis au repos par Pep Guardiola lors du succès à Crystal Palace samedi (0-2), le Français, lui, a été absent ce week-end contre Lens (2-1) pour une toute autre raison. L'attaquant souffre d'une contracture au mollet depuis la rencontre face aux Citizens et selon RMC, le doute subsiste quant à sa participation pour le match retour.

L'optimisme était rapidement apparu puisqu'au sein du club français, la blessure de Mbappé était plutôt qualifiée comme une gêne. Sauf qu'il a déclaré forfait samedi face à Lens. "Je suis optimiste, je le suis toujours. Je pense qu'il va y arriver", avait répondu Mauricio Pochettino après la rencontre remportée 2-1. Mais depuis, il ne s'est plus entraîné avec ses partenaires. RMC explique que le joueur de 22 ans a fait du vélo, des soins et des petites sorties sur le terrain, mais jamais à haute intensité.

Désormais, bien qu'il soit dans le groupe pour mardi, la prudence et le doute restent d'actualité. Surtout quand on aperçoit la vidéo de son arrivée à l'aéroport, filmée par Le Parisien ce lundi (voir ci-dessous), où il apparaît boitillant. La séance de ce lundi soir s'annonce décisive pour Mbappé : il s'y testera sur la pelouse des Mancuniens avec des courses à haute intensité pour savoir s'il sera en mesure de débuter la partie.