Très critiqué pour son prétendu manque d'humilité, Kylian Mbappé est revenu sur ce sujet pour le quotidien Oues-France. A la question de savoir si l'attaquant avait pris la grosse tête, il a répondu: "Non, parce que les gens qui disent ça ne me connaissent pas. Moi, je ne me permettrais pas de juger quelqu’un que je ne connais pas, ou que je vois simplement jouer une heure et demie à la télévision, sans l’entendre parler, à cause de ses gestes ... C’est juste que je ne comprends pas. Après, on joue tous les trois jours, j’ai beaucoup de choses à gérer ... Cela me passe au-dessus."

Le PSG affronte ce soir le Real Madrid tandis que Bruges affronte Galatasaray dans le groupe A.