Kylian Mbappé vit une seconde Coupe du monde Champions League Vincent Verhelpen © Belga

En atteignant la finale de la Ligue des champions, l’aventure européenne de la star parisienne rappelle curieusement son parcours victorieux au Mondial 2018.



Après son succès 3-0 face au RB Leipzig, l’épopée du PSG en Ligue des Champions se conclut ce dimanche à Lisbonne face au Bayern Münich. Pour s’imposer, les Parisiens ont notamment pu compter sur un trio offensif de feu : Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Si c’est l’Argentin, désigné homme du match qui est sorti du lot, le Français a aussi reçu son lot de louanges. Rio Ferdinand, légende de Manchester United, n’a pas hésité à le comparer à Ronaldo : " Il est le joueur le plus proche de Ronaldo, on n’a jamais vu cela."



(...)