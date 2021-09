Besiktas-Dortmund était la première affiche de la saison en Champions League pour de nombreux Diables rouges. Blessé à la cheville, Thorgan Hazard l'a malheureusement loupée tandis qu'Axel Witsel a débuté sur le banc. Il ne restait donc que Michy Batshuayi, récemment prêté par Chelsea au club turc, et Thomas Meunier pour représenter notre pays sur ce match de 18h45.Et il n'a fallu attendre que vingt minutes pour voir un Diable se mettre en évidence. Non pas Batshuayi, déjà auteur de deux buts dans son nouveau club, mais bien Thomas Meunier. L'ex-joueur de Bruges et du PSG, qui s'affrontent ce soir, avait déjà délivré un assist samedi en championnat. Il a remis le couvert sur la scène européenne, avec une passe en un temps pour Jude Bellingham. Un joli geste qui a permis d'isoler son équipier anglais dans la surface adverse. La pépite de 18 ans ne tremblait pas et ouvrait le score.Meunier, lui, peut se vanter d'avoir surpris toute la défense de Besiktas mais aussi la réalisation TV, qui a raté ce geste clé. Jugez plutôt: