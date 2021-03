On entre dans la dernière ligne droite de ces huitèmes de finale de la Ligue des Champions. Après les qualifications du PSG, de Porto, du Bourssia Dortmund et de Liverpool, ce mardi soir deux 8es de finale retour sont au programme : Real Madrid - Atalanta et Manchester City - Bourssia Mönchengladbach.

Vainqueur à l'aller (0-1), le Real Madrid devra se méfier de la Dea qui compte mener la vie dure aux Merengues. D'autant que le Real ne s'est plus qualifié en quarts de finale depuis trois ans. Si Zidane ne pourra pas compter sur Hazard ou Casemiro, il enregistre néanmoins les retours de Benzema et Sergio Ramos.

Pour Gladbach, la tâche s'annonce encore plus difficile puisque les Allemands ont perdu 0-2 à l'aller face à Man City qui pourra compter sur Kevin De Bruyne.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions en direct commenté