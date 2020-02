Suivez les deux rencontres en direct commenté avec nous.

Le tenant du titre Liverpool effectue un déplacement périlleux chez les Colchoneros ce soir en huitième de finale aller de la Champions League. Diego Simeone semble un peu en bout de course dans la capitale espagnole mais l'Argentin est capable de remobiliser ses troupes pour un exploit. Yannick Carrasco prend place sur le banc au coup d'envoi. Les Espagnols n'ont plus de choix pour réussir leur saison: ils doivent tout miser sur la C1. En face d'eux se dresse une montagne en la présence de Liverpool. La meilleure équipe d'Europe actuellement possède de très solides arguments et est, forcément, favorite pour cette confrontation. Comme d'habitude, Diovck Origi n'est pas sur le terrain mais pourrait rentrer en qualité de joker.

Atletico Madrid:

Liverpool:

Dans l'autre match de la soirée, Thomas Meunier et le PSG doivent vaincre le signe indien pour enfin dépasser le stade des huitièmes de finale. L'arrière droit est aligné d'entrée après avoir été ménagé le week-end dernier. Face à lui, Thorgan Hazard et Axel Witsel sont titulaires après la plantureuse victoire 4-0 vendredi passé face à Francfort.

Dortmund:

PSG:

Suivez le direct commenté: