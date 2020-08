Et si c’était la bonne ? Après deux finales perdues en 2014 et 2016, Diego Simeone et ses joueurs vont tenter d’enfin mettre la main sur le trophée.

Les ambitions

Un exploit. Sans conteste, le 11 mars dernier restera gravé dans les mémoires des supporters espagnols. En terrassant le tenant du titre, Liverpool, à Anfield, les Colchoneros ont clairement envoyé un signal fort à leurs concurrents européens. Pourtant menés de deux buts, les Rojiblancos sont revenus du diable vauvert en s’imposant 2-3. Une grande première selon l’outil statistique Opta. Aucune équipe n’était en effet parvenue à remporter un match de C1 tout en étant menée de 2 buts au cours de la prolongation. Le tout contre la meilleure équipe en Europe depuis près de deux saisons.