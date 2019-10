En match avancé de la troisième journée de Ligue des Champions, l'Atlético Madrid a pris le dessus sur le Bayer Leverkusen (1-0) dans le groupe D mardi soir. Dans le même temps, le Shakhtar Donetsk et le Dinamo Zagreb ont partagé l'enjeu (2-2) dans le groupe C.

Après une première période équilibrée où aucune des deux équipes n'est parvenue à se créer une occasion franche, l'Atlético prenait la deuxième mi-temps à son compte. Finalement, Alvaro Morata, tout juste monté au jeu, libérait les Colchoneros à un quart d'heure du terme. L'Atlético a virtuellement pris la tête du groupe D devant la Juventus, qui reçoit le Lokomotiv Moscou sur le coup de 21h.

Dans le groupe C, le Shakhtar Donetsk et le Dinamo Zagreb se sont quittés dos à dos. Au quart d'heure, les Ukrainiens prenaient les commandes de la partie via Konoplyanka mais Zagreb répliquait dix minutes plus tard grâce à un but de Dani Olmo. Après la pause, les Croates prenaient l'avance sur un penalty transformé par Orsic (60e). À un quart d'heure du terme, Dodo rétablissait finalement l'égalité.

Les deux équipes partagent toujours la deuxième place avec quatre points. Soit deux de moins que Manchester City, qui accueille l'Atalanta à 21h.