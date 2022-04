De nombreuses grandes étoiles du football n’ont jamais hérité du fameux Ballon d’or. On pense, pêle-mêle, à Ferenc Puskas, à Paolo Maldini, à Raul, à Gianluigi Buffon, à Andres Iniesta, à Xavi, à Andrea Pirlo, à Franco Baresi, à Thierry Henry ou à Robert Lewandowski. Et, bien sûr, à Karim Benzema. Éclipsé pendant de longues années par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo - qui ont trusté ensemble douze trophées -, l’attaquant français semble enfin libéré et lancé sur une voie royale.