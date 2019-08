Le tirage des poules de la Ligue des Champions version 2019-2020, jeudi soir, a été l'occasion de voir côte à côte les deux éternels rivaux.

La présentatrice n'a pas manqué l'occasion d'échanger quelques mots avec les stars argentine et portugaise, peu avant la remise du trophée du joueur UEFA de la saison 2018-2019, qui allait finalement revenir au Red Virgil van Dijk.

"C'est vrai qu'il est souvent là", commence la Pulga en riant à propos de son homologue de la Juventus. "C'est une rivalité plutôt seine, on a l'habitude d'être en compétition. On est dans des équipes différentes, et c'est vrai qu'on s'affrontait souvent quand il était au Real Madrid".

Le Portugais répond ensuite au Barcelonais: "Nous avons partagé le haut de l'affiche pendant 15 ans, lui et moi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, les deux mêmes tout le temps au sommet. Ce n'est pas facile, vous savez. Et bien sûr, nous avons de bonnes relations. On n'a pas encore dîné ensemble, j'espère bientôt."

Les deux meilleurs joueurs de la dernière décennie se livrent depuis longtemps une bataille à distance et affolent les compteurs, notamment en Ligue des Champions, où Ronaldo détient le record de buts inscrits (127) devant Messi (112). Ce qui ne les empêche visiblement pas de s'apprécier, ou du moins de se respecter.