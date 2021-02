En apnée outre-Manche, les Reds prennent une bonne bouffée d’air européenne.

Il a fallu que Jürgen Klopp emmène ses joueurs hors d’Angleterre, sur cette scène européenne qu’ils affectionnent tant, pour leur rendre le sourire. Avec un tel résultat à l’extérieur (même si le match s’est joué à Budapest et non à Leipzig pour des raisons d’autorisations), le mentor des Reds prouve à son jeune compatriote Julian Nagelsmann qu’il reste la référence allemande.

Si Klopp (Mayence puis Dortmund) et Nagelsmann (Hoffenheim puis Leipzig) n’ont pas connu un parcours identique, il est aisé d’affirmer que le premier est un modèle pour le second. Avec près de 900 matchs en carrière, le coach de Liverpool est un véritable père spirituel pour la jeune génération d’entraîneurs allemands dont Nagelsmann est sans doute le plus prometteur.