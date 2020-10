Le "Champions Club" vous a préfacé la deuxième journée de Champions League. L'occasion pour notre expert Jonathan Lange de revenir sur le cas Griezmann qui pose problème au FC Barcelone depuis son arrivée. Et pour notre notre consultant Alex Teklak d'apporter son regard d'ancien défenseur sur les prestations récentes de Bonucci et Chiellini, "plus exposés qu'avant" l'arrivée de Pirlo à la tête de la Juve.