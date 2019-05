Nos confrères du Het Laatste Nieuws ont capté une image inquiétante de Jan Vertonghen, lorsqu'il quittait le stade de l'Ajax. On voit le Diable se déplacer avec des béquilles et une chaussure de protection. Pourtant, le défenseur central a joué l'ensemble du match et ne semble pas l'avoir terminé blessé. Selon nos confrères britanniques du Telegraph, le joueur aurait pu se blesser aux ligaments de la cheville en célébrant la qualification. Il faut dire que les joueurs de Tottenham ont fêté la victoire durant près d'une heure !Vertonghen était le seul joueur aligné par Pochettino à ne pas se présenter dans la zone d'interviews, après la rencontre. La finale de la Champions League se tiendra dans trois semaines, à Madrid. Si les ligaments de la cheville du Belge sont effectivement touchés, il pourrait louper le plus grand rendez-vous de sa carrière, ainsi que le rassemblement des Diables prévu au mois de juin.