Une belle option pour Origi et De Bruyne

Mardi dernier, Liverpool a profité de deux erreurs défensives de Leipzig pour inscrire deux buts à l'extérieur et ainsi prendre un bel avantage. Bien que Liverpool souffle le chaud et le froid cette saison, on imagine mal une équipe aussi expérimentée se faire remonter. On peut d'ores et déjà dire que Divock Origi a un pied en quarts de finale.

Même topo pour KDB. Lui qui revient de blessure du côté de Manchester City a été préservé ce mercredi sur la pelouse de Gladbach. Ses équipiers ont fait le boulot (0-2). Qui plus est, City est la seule équipe que l'on cite aux côtés du Bayern Munich parmi les favoris.

Les Hazard, Meunier et Courtois doivent finir le boulot

Avec une équipe B, le Real Madrid a pris une belle petite option sur la qualif à Bergame. Contre des Italiens réduits à 10 en première mi-temps, les Madrilènes ont rempli leur contrat malgré une avalanche de blessés. D'ailleurs, Courtois a vécu un match calme. A Madrid, Hazard (s'il est remis?) and co doivent valider leur billet pour la qualif.

Tout comme l'équipe d'Eden, celle de Thorgan a aussi réussi un bon résultat en déplacement. Grâce à un Erling Haaland des grands soirs, le Borrussia, toujours sans Witsel blessé, s'est imposé 2-3 à Séville. Prudence toutefois pour la manche retour car les Sévillans sont expérimentés et Dortmund est capable du meilleur... comme du pire. Mais avec leur attaquant norvégien qui marque comme il respire sur la scène européenne, le Borussia doit croire en ses chances.

Carrasco mal embarqué, mais...

Le Diable le moins bien embarqué, c'est lui. Même s'il n'a pas joué contre Chelsea, son équipe a fait une mauvaise opération en perdant la manche aller face aux Blues (0-1). Néanmoins, les Colchoneros sont capables d'aller inscrire un but à Stamford Bridge. Rien n'est fini.

2 sur 8 en Europa League, c'est trop peu En plus des deux clubs belges éliminés, il y a beaucoup moins de Diables à suivre en Europa League.

Fin des espoirs pour de nombreux Diables Les retrouvailles entre Adnan Januzaj et son ancien club, Manchester United, ne se sont pas passées comme prévu pour l'ancien Mancunien. Battue sèchement 0-4 à l'aller, la Real Sociedad n'a pas pu inverser la tendance à Old Trafford. Ils pourront donc se concentrer sur le championnat, où la qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera difficile mais pas impossible. Dans une autre belle affiche des 16e de finale, Vertonghen et Benfica ont craqué en fin de match face à Arsenal. Eux qui avaient partagé 1-1 à l'aller tenaient leur qualif à 2-2. Mais ils ont encaissé à 4 minutes du terme. Les Belgian Foxes ont mal négocié leur match retour contre le Slavia Prague. Eux qui avaient partagé à l'aller (0-0) en ont concédé deux à domicile. Praet n'était pas de la partie contrairement à Tielemans et Castagne. Youri a d'ailleurs vu un ancien Anderlechtois se montrer décisif. Nicolae Stanciu a signé la passe décisive du premier but du Slavia. Comme la Sociedad, les Foxes devront se contenter du championnat, où ils doivent espérer terminer le plus près possible de Manchester City. Pour son retour à la compétition, Dries Mertens espérait quant à lui une autre issue pour cette double confrontation contre Grenade. Battus 2-0 à l'aller, les Napolitains ont remporté la manche retour mais sans réussir à inscrire suffisamment de buts. Drieske n'a pas réussi à se montrer décisif durant la demi-heure que Gattuso lui a accordée. Saelemaekers et Alderweireld peuvent aller loin Les Spurs ont facilement pris la mesure de Wolfsberger en réussissant à inscrire 8 buts sur l'ensemble des deux matches. Mourinho et Alderweireld peuvent croire en leurs chances d'aller loin dans la compétition. Alexis Saelemaekers et le Milan se sont imposés dans la douleur contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Néanmoins, ils passent un tour et font partie des grosses écuries encore en lice dans une C2 très ouverte.

Ce jeudi soir, six des huit Diables Rouges ont pris la porte en Europa League. En Ligue des Champions, seul Yannick Carrasco a fait une mauvaise opération (sans jouer). Tour d'horizon.