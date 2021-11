L'Ajax Amsterdam est en grande forme, cette saison, en Ligue des Champions. Après avoir infligé à cinglant 4-0 à Dortmund il y a deux semaines, les Ajacides se déplaçaient dans la région de la Ruhr avec l'intention de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.C'était sans compter sur une large victoire du Sporing Lisbonne dans l'autre rencontre du groupe C et, surtout, sur un match bien plus compliqué que prévu face à Dortmund. Pourtant, l'Ajax a évolué en supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'exclusion incompréhensible de Mats Hummels pour ce tacle qui n'a pas plu à l'arbitre.Le VAR a bien tenté de faire changer d'avis à M. Oliver mais ce dernier a maintenu sa décision. Dans la foulée, Marco Rose faisait sortir Thorgan Hazard pour renforcer sa défense.Pas de doute, les simulations ont encore de beaux jours devant elles.