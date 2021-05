Irrémédiable. Implacable. Innarrêtable aussi. Et un peu injouable. Pour la première fois de son histoire, Manchester City va disputer une finale de Ligue des champions. Et la manière avec laquelle Kevin De Bruyne et les siens ont torpillé le Paris SG a quelque chose d’inéluctable, venant récompenser aussi un long process et l’arrivée à maturité d’une équipe. D’un collectif. D’un club.

Voir City à ce niveau n’est pas une surprise vu les investissements consentis. Mais cette qualification est aussi une réponse aux critiques essuyées par Pep Guardiola. Trois fois demi-finaliste avec le Bayern, le Catalan, qui courrait après une finale depuis 2011, a prouvé qu’il pouvait se hisser à ce niveau de compétition dans une équipe où ne figure pas Lionel Messi. Même s’il continue de s’appuyer sur un joueur majeur qui s’appelle désormais Kevin De Bruyne.